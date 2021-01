Coronavirus: Fratoianni, 'commissariare sanità Lombardia'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Di brutte figure e di disastri purtroppo la sanità della Lombardia ne ha collezionate parecchie, questa volta si è superato il limite. Strepitano contro il governo perché sono diventati zona rossa sulla base di dati che dicono sbagliati. Peccato che quei dati li abbiano forniti loro al governo nazionale". Lo afferma Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra italiana e deputato di Leu.

"Dunque -aggiunge- la smettano, e il governo prenda seriamente in considerazione l'ipotesi di commissariare la sanità lombarda, per il bene dei cittadini e delle cittadine di quella Regione che non si meritano una situazione simile".