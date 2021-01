Varese: tenta truffa per avere reddito cittadinanza, denunciato

Milano, 23 gen- (Adnkronos) - Ieri a Varese un cittadino rumeno di i 53 anni, domiciliato in provincia di Lodi, ha tentato una truffa aggravata alle Poste per ottenere il reddito di cittadinanza. L'uomo, accompagnato da una complice, ha presentato la documentazione per ottenere la tessera “postepay” collegata al reddito di cittadinanza. La direttrice dell'ufficio, nel valutare la documentazione fornita, ha visto la truffa e l’impiegata, con furbizia, ha temporeggiato nel rilasciare quanto richiesto dai due stranieri, avvisando nel frattempo le forze dell’ordine.

La donna che aveva accompagnato N.R., forse insospettiva per il troppo tempo richiesto per il rilascio della tessera, con una scusa è riuscita ad allontanarsi dall’Ufficio Postale prima dell’arrivo della volante. Il 53enne, invece, è rimasto in quell’Ufficio e, all’arrivo della Polizia, ha perseverato sulla sua linea, ma è stato denunciato.