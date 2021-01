«Un nuovo capitalismo sta già nascendo nel mondo»

«La domanda cruciale che dobbiamo porci è la stessa formulata nel 1794 dal tedesco Hans Carl von Carlowitz, direttore dell’agenzia forestale: Quanti alberi possiamo tagliare ogni anno senza mettere a repentaglio la foresta? Il segreto della crescita sostenibile è tutto qui». Reduce dal successo del meeting internazionale sull’Economia di Francesco – confronto tra duemila giovani economisti, professionisti, imprenditori sulle tesi di Papa Bergoglio – padre Enzo Fortunato inquadra così quello che definisce il problema dei problemi: come coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente. Tema che ha conquistato il centro dell’attenzione politica in Europa come dimostrano le direttive del programma d’investimenti noto come Next Generation Eu e che il dilagare della pandemia da Covid 19 ha reso ancora più sensibile.Originario di Scala nella Costiera Amalfitana, una laurea in Psicologia e un dottorato in Teologia, direttore della rivista San Francesco Patrono d’Italia e della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Fortunato usa le sue doti di abile comunicatore per predicare in tutte le forme possibili la necessità di un cambiamento di paradigma che nel 2021, ne è convinto, riguarderà tutti i campi dell’agire umano.

Che cosa le dà questa convinzione?

Papa Francesco è stato chiaro sul punto: dalla crisi attuale potremo uscire migliori o peggiori, ma non indifferenti.

E allora?

Io mi iscrivo tra gli ottimisti e scelgo la prima prospettiva.

In che senso migliori?

Prima di tutto umanamente migliori. Il che vuol dire che dobbiamo imparare a leggerci con lo sguardo del cuore e non con quello del pregiudizio, di chi sottovaluta o svaluta il prossimo. Questo ci permetterebbe di cogliere i talenti che ciascuno di noi porta dentro.

Poi?

Più capaci di affrontare e superare l’emergenza sanitaria: mettere in atto una serie di meccanismi di prossimità, prenderci cura degli altri, ci renderà tutti protagonisti di una svolta in positivo.

Intanto l’economia langue…

Quella economica è la crisi forse più drammatica. Anche in questo caso il Papa e San Francesco ci indicano strade straordinarie da percorrere: alle persone che hanno i forzieri pieni di ricchezze si chiede di aprirli e condividerle.

Non tutti puntano alla santità, non crede?

È giusto puntare al guadagno materiale ma è ancora più bello guadagnare a sé l’altro. Significa che non devo pensare solo a me stesso ma che devo imparare a condividere, a fruttificare.

Se fosse un passo troppo lungo per i tempi che corrono?

Ma questo è il nuovo capitalismo disegnato ad Assisi dall’incontro di duemila giovani attivisti provenienti da centoventi paesi e Papa Francesco.

È un nobile ideale. Quanto tempo ci vorrà per realizzarlo?

È una tendenza già in atto. Abbiamo ascoltato storie ed esperienze di applicazione concreta di questi principi. Esempi viventi che orientano il nuovo cammino dell’economia.

Si potrebbe obiettare che una rondine non fa primavera.

L’attenzione della parte più avanzata della politica e di molte cancellerie europee per il dibattito e le sue conclusioni fa ben sperare. L’economia che verrà sarà partecipata, circolare, sostenibile.

Lei è anche tra i promotori del Manifesto per un’economia a misura d’uomo contro il cambiamento climatico. Che accoglienza sta ricevendo?

Ispirato all’enciclica Laudato Si’, il Manifesto ha raccolto quasi quattromila firme chiamando a raccolta anche le migliori energie imprenditoriali nella convinzione che la responsabilità collettiva e la coesione sociale siano un viatico per la competitività.

Non c’è il rischio che si resti al punto delle buone intenzioni e che si inneggi al cambiamento perché nulla cambi?

Che l’attuale modello capitalistico stia uccidendo non solo l’ambiente ma anche gli uomini è sotto gli occhi di tutti. Non si dovrà cambiare registro solo per bontà di cuore ma per necessità. Il grido della terra e dei poveri non potrà rimanere inascoltato a lungo.

Siamo pronti in Italia per questa sfida?

Vedo segnali contrastanti. Da una parte esistono buone pratiche sul tipo di quelle messe in atto da un gigante come l’Enel che prima di altri ha compreso la necessità del cambiamento, dall’altra si procede a rilento.

Per esempio?

Il sistema bancario deve allinearsi e le imprese private devono correre di più.

Chi saranno gli attori di questa rivoluzione?

I giovani naturalmente. Che devono avere coraggio, osare di più per non rimanere schiacciati dalla storia. Devono imparare ad affrontare la paura e non temere, se serve, di andare controcorrente.