Governo: Orlando, 'elezioni catastrofe ma sono strada necessitata, difficili altre soluzioni'

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Le elezioni rischiano di diventare la strada necessitata, con dei passaggi per arrivare alla prima finestra utile, come conseguenza della esclusione" delle varie soluzioni. Lo ha detto Andrea Orlando all'Assemblea del Pd di Parma.

"Tutto si può fare, ma in concreto" le varie ipotesi di soluzione "sono impercorribili per ragioni diverse e la via delle elezioni non la scegliamo, sarebbero una catastrofe", ha sottolineato il vice segretario del Pd aggiungendo: "Le elezioni non sono uno spauracchio, le vogliamo evitare, sarebbero una sciagura. Ma non basta l'appello contro le elezioni".