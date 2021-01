Governo: Bettini, 'elezioni una sciagura ma non sono un colpo di Stato'

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Le elezioni sarebbero una sciagura, ma alla fine questa cosa che le elezioni non si possono mai fare non deve diventare motivo per ingoiare tutto, sarebbe il massimo della subalternità ingoiare tutto in nome della considerazione delle elezioni come colpo di Stato". Lo ha detto Goffredo Bettini nel suo intervento all'attivo della federazione provinciale di Roma del Partito democratico,

"Le elezioni l'ultima soluzione, io penso non si possa andare comunque ai cittadini senza aver affrontato almeno in parte le emergenza, ma se l'agibilità è maggiore non devono essere considerate un colpo di Stato, una sciagura sì perchè io penso che dobbiamo andare avanti fino all'ultimo, ma non fino a decapitare il Pd", ha sottolineato il dirigente dem.