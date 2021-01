Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Mercoledì abbiamo un passaggio molto difficile, sarà difficile non solo allargare ma tenere i voti. Ci vuole una iniziativa politica del governo e di Bonafede per dare un segnale di un fatto nuovo, altrimenti si rischia di andare a sbattere". Lo ha detto Andrea Orlando, all'Assemblea del Pd di Parma, a proposito della relazione sulla Giustizia in Parlamento del ministro Bonafede.