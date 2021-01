Coronavirus: Moratti, 'in Lombardia seconda dose vaccino c'è per tutti'

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - In Lombardia la seconda dose di vaccino c'è per tutti, al momento. Lo precisa l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in un'intervista a Repubblica. "Ad oggi, siamo in grado di garantire a tutti le seconde dosi, ma è giusto che il governo attivi tutte le azioni legali per scongiurare ulteriori criticità", spiega nell'intervista.

Sulla fase 2, "stiamo cercando di mobilitare tutte le forze: dai medici di base agli specializzandi, che ho proposto al governo di coinvolgere. Attiveremo ogni possibile canale di prenotazione (call center, piattaforme informatiche, medici di famiglia), per raggiungere i più fragili e con luoghi di vaccinazione massiva".

La vicepresidente della Regione torna anche sul Pil come criterio per le vaccinazioni, uscita che ha scatenato un putiferio. "E' stata strumentalizzata una frase, estrapolata senza tener conto del contesto e del significato che avrei voluto dare a una parola. Nella lettera che ho scritto al commissario Arcuri ho specificato in maniera chiara quello che intendevo: potrebbero essere rivisti i criteri per l’accelerazione dei vaccini, non per la loro distribuzione".