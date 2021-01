«A noi giovani economisti il compito di riscrivere la storia»

«Il messaggio dell’Economia di Francesco è stato forte e chiaro: spetta ai giovani, a noi giovani, ridare un’anima all’economia, in modo che nasca già col senso dell’altro»: Giandonato Salvia è uno dei 2000 giovani economisti iscritti al grande evento voluto da Papa Bergoglio ad Assisi dal 19 al 21 novembre scorso, concepito per essere “in presenza” e poi riconvertito all’unica modalità praticabile, che è stata quella digitale. «E se da una parte questo ha tolto l’emozione della fisicità agli eventi – osserva Giandonato – dall’altra ha spalancato davvero le porte dell’evento a tutto il mondo, per cui invece di 2000 ci siamo ritrovati a seguire gli eventi digitali in decine e decine di migliaia».

«Negli ultimi 2-300 anni, dalla definizione del pensiero di Adam Smith in poi – racconta Giandonato – l’uomo purtroppo si è inoltrato lungo una strada di dissoluzione dei valori dell’umanesimo e della solidarietà. Il Papa ha lanciato il suo appello a noi giovani economisti perché, non avendo questa piaga che si chiama memoria, non avendo al passivo le esperienze fallimentari che pure tanti adulti di buona volontà hanno vissuto, possiamo più facilmente riscoprire sotto la cenere l’anima di una nuova economia che ci riqualifichi come uomini. Non ci risulterà difficile concepire un mondo green, ci verrà spontaneo il rispetto per il creato. Il Papa ci ha detto: ragazzi, miei, voi avete nel cuore e nell’anima una profondità importante che nasce dal vostro essere giovani, cercate di riprenderla e trasferirla nell’economia, che automaticamente si svilupperà attorno a voi in modo sostenibile. Le risposte non si trovano nei libri, i libri siamo noi giovani, che dobbiamo scrivere altre storie con altri inchiostri».

Bergoglio ha mandato ai ragazzi riuniti virtualmente ad Assisi un videomessaggio di 27 minuti, tradotto – sul canale Youtube dove si è svolto tutto – in cinque lingue. «Un momento altissimo è stato quando è intervenuta la presidente del Serafico, la splendida Francesca Di Maulo, un esempio per tutti, che parla col cuore e conquista le menti – continua Giandonato Salvia, che nella vita è anche promotore di un’impresa solidale, Tucum (www.tucum.it), un’App per dispositivi mobili (smartphone e tablet) che permette di offrire un pasto alle persone più bisognose - E poi ancora il Papa, quando ci ha detto che per vivere l’economia di Francesco dobbiamo vivere quartieri aperti. Se il nostro cuore è un quatiere aperto, possiamo abbracciare nuove forme di economia, se è invece chiuso andremo avanti sempre solo in nome del profitto».