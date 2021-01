Pd: ecco primarie on line, Vaccari, 'sicure e da partito di massa, altro che 'liquidità''**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Una "piattaforma on line che prevederà due fasi, una di registrazione per il rilascio delle credenziali e poi la partecipazione al voto delle primarie". Stefano Vaccari, segretario organizzativo del Pd, ha seguito da vicino il lavoro di messa a punto del sistema dei gazebo da remoto che il Nazareno ha sviluppato e che verrà illustrato lunedì in una riunione con i dirigenti delle città capoluogo che andranno al voto nei prossimi mesi.

Su tutte Roma, Torino, Napoli, Bologna. Un passo in avanti importante per i dem. "Nella riunione illustreremo questo strumento che, laddove non si riuscirà a trovare unitarietà su una candidatura, è quello che consente di più alle persone di incontrarsi e esserci", spiega all'Adnkronos il dirigente dem.

Quindi primarie on line come opzione? "Sta ai territori decidere, se trovano una quadra su una candidatura bene. Se, invece, qualcuno vuole fare le primarie noi lo mettiamo in condizione di poterle fare così. Perché in un altro modo è complicato e andrebbe contro le norme anti Covid. Ci mettiamo nelle condizioni di non escludere questa possibilità".