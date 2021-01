Palermo: direzione ospedale, 'morte bimba evitabile, si rifletta'**

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Il Direttore Generale interprete del bisogno espresso da tutta la Direzione Strategica ringrazia quanti tra operatori sanitari, medici, psicologi, infermieri, tecnici si sono prodigati indefessamente e continuamente attorno alla triste vicenda della bimba di 10 anni, assurta agli onori della cronaca. Resta il rammarico di dover registrare una morte sicuramente evitabile in soggetto in buona salute, circostanza che offre molti spunti di riflessione". Lo dice la direzione generale dell'Ospedale dei bambini di Palermo dopo l'espianto degli organi della piccola Antonella. "L’Azienda si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, compenetrandosi nella sofferenza per l’incommensurabile e tragica perdita", dice la Direzione.