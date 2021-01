Mes: Bellanova, 'basta stop ideologici, Italia ne ha bisogno'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "A chi insiste con i no ideologici a risorse essenziali per il nostro sistema sanitario, e parlo ovviamente dei 37 miliardi del Mes, consiglio di leggere i dati presentati nell'indagine condotta da mUp Research e Norstat: nel 2020, 3 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi, 32 milioni di visite mediche sono state rinviate, 13 milioni cancellate". Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb.

"Per curarsi i cittadini devono scegliere fra attese lunghissime e la sanità privata, che però costa. Con la conseguenza che le fasce più fragili della popolazione vengono di fatto private del diritto a una sanità efficiente e gratuita".

"Non possiamo permettere che accada. L'Italia ha bisogno del MES. Risorse da investire per dare respiro ai nostri medici e infermieri, al nostro personale sanitario, per rafforzare il sistema nel complesso, per assicurare ai cittadini le cure di cui hanno bisogno, nonostante l'emergenza covid. Abbiamo davanti una sfida che mai avremmo immaginato. Per uscirne c'è bisogno di tutto l'aiuto possibile".