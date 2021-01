M5S: Cabras, 'Crimi capo politico senza legittimazione, serve svolta'** (2)

(Adnkronos) - "Vito va ringraziato per essersi immolato in questo compito più grande di lui- riconosce Cabras -, e non possiamo certo addossargli le colpe se nel frattempo dall'autunno scorso abbiamo perso circa 40 mila iscritti. Si tratta di un dramma politico che ci interroga tutti".

"Tutti abbiamo la nostra parte di responsabilità se siamo arrivati fino a questo punto. Non mi è mai piaciuto chi punta il dito senza proporre soluzioni. Vito Crimi non può essere l'unico responsabile di una situazione nella quale si è ritrovato, anche perché sono tempi eccezionali. Piuttosto ogni incoraggiamento gli va dato affinché ci porti nel più breve tempo possibile ad avere finalmente un capo politico (o organo collegiale) legittimo che esprima una direzione forte", la richiesta di Cabras.