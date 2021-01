Governo: Verducci (Pd), 'a errore Renzi non segua errore voto anticipato, irresponsabile'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "All'errore iniziale e gravissimo di Matteo Renzi non si faccia seguire un altro errore: quello di precipitare il Paese verso il voto". Francesco Verducci, uno dei 4 sentori dem che oggi ha sottoscritto una nota in cui si chiede di evitare 'ammiccamenti al voto', spiega così all'Adnkronos il senso di quella iniziativa.

Che succede nel Pd, senatore Verducci? "Succede che siamo in una situazione talmente grave dal punto di vista sanitario, sociale ed economico che se aprire la crisi è stato un atto irresponsabile e che nessuno nel paese reale capisce, precipitare il paese alle elezioni altrettanto irresponsabile". Ma se la maggioranza non si allarga, quale è la soluzione? "Noi dobbiamo dare risposte al paese e il Pd deve ricostruire le regioni del governo, rilanciarlo ma per farlo bisogna parlare con tutti".

E quindi si torna a parlare con Renzi? "In una situazione del genere è chiaro che deve esserci un governo politico. Bene che il perimetro sia l'europeismo ma allora deve riguardare tutti. Renzi ha fatto un gravissimo errore, ha sbagliato ed è giusto sia politicamente sanzionato ma di lì a interrompere ogni rapporto, ce ne passa. Sarebbe un errore".