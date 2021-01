(Adnkronos) - Per Tabacci, dunque, "un rimpasto non basta", la soluzione passa dal Conte ter. "Per concludere la crisi è necessario aprire a un ventaglio di forze più ampio - dice - Renzi al Senato ha fatto un discorso di rottura, ma credo che in Iv ci siano posizioni più concilianti. E poi c'è l'area dei liberal-democratici di Fi", osserva prima di allontanarsi a piedi.