Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Escludo" che il Pd faccia il nome di un esponente del M5s come premier "conoscendo abbastanza bene il Pd. Il governo ha trovato equilibrio su Conte, perché non è stato possibile comporre diversamente una organizzazione di governo tra Pd e M5s. Questa ipotesi è piuttosto surreale". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora a Titolo V.