Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Impossibilium nulla obligatio est: 'Non v’è nessun obbligo nei confronti delle cose impossibili', disse il giovane Celso. Chiaro. Ma oggi che allontanare definitivamente il renzismo dalla scena politica italiana non è affatto impossibile, credo sia un dovere morale andare fino in fondo". Lo scrive su Tpi.it Alessandro Di Battista, in un lungo articolo dal titolo: 'Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo'. (segue)