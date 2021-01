Covid Lombardia, oggi 1.969 contagi e 58 morti: bollettino

(Adnkronos) - Sono 1.969 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati di oggi, 22 gennaio, del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si registrano altri 58 morti nella regione che, in attesa dell'esito del ricorso, si trova in zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 34.056 tamponi. Sale a 522.364 il totale dei casi dall'inizio della pandemia, mentre sono 26.518 le persone che hanno perso la vita nella regione. Il totale degli attualmente positivi è di 53.215, inclusi 408 pazienti in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri). I dimessi guariti sono in tutto 442.631.