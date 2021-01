Coronavirus, i nuovi contagi sono 13.633 con 474 morti. Calano i ricoveri ospedalieri

Sono 13.633 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 22 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 472 morti che portano il totale a 84.674 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Lo riporta Adnkronos. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive. Sono 28 in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti in terapia intensiva è di 2.390 persone. I nuovi ingressi sono 144. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità.