Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Per questa stagione è complicato vedere gli stadi con il pubblico. E' vero che le norme del Dpcm sono fino al 5 marzo, ma poi dovremo pensare alle riaperture per lo sport di base. Pensare di avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, allo stadio, è molto complicato". Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Titolo V.