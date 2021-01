Brother lancia la nuova gamma di stampanti per etichette TJ

Da oltre 30 anni Brother si occupa di progettazione e sviluppo di etichettatrici, e proprio grazie alla sua lunga esperienza l’azienda oggi è in grado di proporre al mercato europeo la nuova gamma di stampanti industriali per etichette TJ.

La gamma di stampanti per etichette industriali della serie TJ, che comprende otto modelli (TJ-4020TN, TJ-4120TN, TJ-4021TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN e TJ-4522TN), è stata progettata per soddisfare le esigenze di alti volumi di stampa perché è in grado di produrre più di 1.000 etichette al giorno e trova svariate applicazioni in diversi settori:

· trasporti, logistica e magazzino, per la stampa di etichette di spedizione, per imballaggi e spedizioni, identificazione di scatole prodotto, scaffali e pallet, etichette di conformità

· ambito sanitario, per la stampa di etichette campioni di laboratorio, dosaggi, braccialetti

· produzione, per la stampa di alimenti preconfezionati e con informazioni nutrizionali, identificazione di scatole prodotto, etichette di conformità

· vendita al dettaglio per soluzione di repricing, ricevute, sconti, per ingredienti di alimenti preconfezionati e con informazioni nutrizionali

La gamma TJ è stata ideata per ridurre al minimo i tempi di inattività assicurando la massima produttività grazie alla velocità di stampa fino a 14 pollici al secondo, ai nastri ad alta capacità e all’estrema robustezza. Oltre a rendere disponibili diverse opzioni di connettività, tra le quali Wifi e Bluetooth, la nuova gamma di stampanti industriali TJ di Brother stampa etichette durevoli e di qualità elevata con una risoluzione fino a 300dpi: le etichette mantengono quindi la leggibilità anche in ambienti difficili e la conformità durante tutta la catena di fornitura.

Inoltre le nuove stampanti di etichette industriali TJ sono facilmente integrabili perché supportano i linguaggi di stampa più comuni, inclusa l'emulazione ZPL2, e questo rende l’integrazione delle stampanti molto semplice.

Sempre nell’ottica di massimizzare la produttività, la pratica funzione di caricamento dei supporti e la maggiore capacità del nastro assicurano poche sostituzioni dei supporti per lavorare in modo più efficiente e risparmiare tempo e denaro. In particolare i modelli TJ-4422TN e TJ-4522TN hanno un riavvolgitore interno che permette di svolgere più operazioni contemporaneamente: le etichette vengono riavvolte velocemente all'interno del dispositivo anche mentre si stampa. In questo modo non si crea confusione e il rotolo di etichette stampato è pronto per essere raccolto non appena è necessario.

Infine, i diversi display, LED, LCD e touchscreen garantiscono un’interfaccia utente intuitiva e un feedback immediato per qualsiasi esigenza di configurazione.