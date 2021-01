Allianz Partners e Lime insieme per la sicurezza della micromobilità

Lime, leader globale nelle soluzioni di mobilità condivisa smart, e il Gruppo Allianz, attraverso Allianz Partners, protagonista nelle soluzioni assicurative e di assistenza, hanno stretto una partnership strategica globale focalizzata sul miglioramento della sicurezza della micromobilità.

Frutto dell’accordo un programma assicurativo completo – ora operativo anche in Italia - che fornisce automaticamente ai rider Lime due tipi di copertura, una dedicata agli infortuni personali e una alla responsabilità civile, senza costi aggiuntivi. Questo significa che i rider possono salire su un e-scooter Lime spostandosi senza preoccupazioni, sapendo di essere protetti. Il programma è stato già lanciato in Francia, e in parte in Germania, Portogallo e Danimarca, e sarà esteso a tutta l'Europa, l'Asia e il Medio Oriente.

Lime e Allianz Partners, in qualità di leader nei loro settori, hanno fatto da apripista per rendere la micromobilità e i trasporti più sicuri.

"La sicurezza degli utenti e delle comunità in cui operiamo sono al centro della nostra mission", ha affermato Benjamin Barnathan, General Manager Lime Italia. “Siamo entusiasti di collaborare con Allianz Partners e di aver progettato insieme un programma assicurativo e di sicurezza best-in-class, che ci permette di contare sulla sua importante esperienza e leadership, che aggiungono valore al nostro impegno per la sicurezza. Con la domanda di micromobilità in continua crescita in tutto il mondo, la sicurezza deve rimanere una priorità. Questo programma garantirà ai nostri rider i più alti standard e rappresenterà un punto di riferimento per tutto il settore".

"Assistiamo in tutto il mondo a una graduale transizione verso una nuova mobilità multimodale. Un’evoluzione che sosteniamo attivamente offrendo nuovi prodotti e servizi pensati appositamente per l’ecosistema emergente, pronti ad affrontare le nuove sfide di sicurezza che ne derivano", ha affermato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. "In qualità di leader nelle soluzioni di gestione del rischio, lavoriamo con i principali attori della mobilità per creare prodotti nuovi e innovativi per garantire la sicurezza dei nostri clienti. Siamo felici di collaborare con Lime su questa nuova soluzione assicurativa, una chiara dimostrazione del loro impegno prioritario per la sicurezza e l'affidabilità, nonché del ruolo riconosciuto ad Allianz Partners come player assicurativo all’avanguardia nell’ambito della New Mobility. Insieme a Lime siamo determinati nel prepararci per il futuro della gestione dei rischi in mobilità per tutti".