Siamo il Paese del “non funziona” perché manca la cultura del buon senso e della qualità

Capita di frequente che mi chiedano come mai in Italia, oggi, sembra che nulla funzioni a dovere. Effettivamente: viene lanciata una App per il tracciamento dei contagi e non decolla; viene promesso il bonus bici e nel click-day il sistema va in tilt, come l’Inps sul bonus dei 600 euro; si lancia la App per il cashback e i sistemi cadono. A me pare che nessuno abbia più un vero interesse a che le cose funzionino. È deprimente pensarlo, ma lo penso. Il made in Italy che viene tanto glorificato è quello del bello, più che del funzionale. Mentre sembra mancare il concetto di eccellenza industriale.

Mi viene spontaneo il confronto con la Germania. Il made in Germany è una forma di educazione collettiva. Di orgoglio popolare. In quel paese c’è una gloriosa tradizione di apprendistato professionale d’eccellenza. Tutti i giovani lo fanno, in parte lavorando e in parte studiando. È una delle forme di educazione più rigorose che abbia visto mai.

Questo apprendistato - i cui principi si estendono in genere a tutte le forme educative – prescrive che le cose fatte in Germania innanzitutto funzionino, poi funzionino subito, infine durino nel tempo. Tant’è vero che i prodotti tedeschi hanno sempre prestato lunghe garanzie ai consumatori e sono sempre stati corredati di pezzi di ricambio per decenni oltre il lancio. Ricordo invece la trascuratezza con cui molte aziende industriali italiane anche importanti gestivano la ricambistica corrente, quella che occorre per l’attività aziendale ordinaria. Certo, molte cose nel mondo privato sono cambiate: oggi non accadrebbe più come mi capitò con una Fiat che mi venne consegnata con i bulloni delle ruote non serrati, al punto che si allentarono da soli in pochi giorni. All’epoca la filosofia di quel gruppo era il “good enough”, l’”abbastanza buono”...

Ma il gap tra l’Italia e alcuni altri Paesi sul fronte dell’efficienza e della qualità è nell’insieme rimasto. Anzi, con l’avvento della civiltà del software, dell’intelligenza artificiale e delle App rischia di allargarsi ulteriormente: i programmi o le applicazioni devono funzionare, e invece stiamo assistendo a clamorosi infortuni. Perché Immuni non ha funzionato? Innanzitutto perché è complicata e poi perché ci si è dimenticati di investire in un’operazione di sostegno. Mentre ad esempio negli Stati Uniti è attiva da mesi un’organizzazione capillare di consulenza per l’uso delle applicazioni sanitarie che presta assistenza personale a chiunque la richieda. Tutti aggiorniamo costantemente telefonini e computer: ebbene, sono operazioni che vengono compiute simultaneamente da milioni di utenti, e funzionano. Una volta in Giappone visitai una piccola azienda di montaggio cui volevo affidare la produzione di un computer. Notai che non c’erano, lungo le linee, i controllori della qualità, e ne chiesi la ragione all’imprenditore. Mi guardò stupito e mi rispose: “Per noi la qualità si progetta, non si controlla”. Mi sentii mortificato.

E dunque? Dunque, evidentemente, non curandosi della qualità e dell’efficienza di quanto si fa, ci si affida a persone inadeguate che pretendono di far da sole determinando effetti pietosi.

Anche nella mia esperienza manageriale diretta nel pubblico, peraltro, mi è capitato tante volte di contrastare quest’approccio sbagliato. Non è un mistero che le organizzazioni informatiche che funzionano peggio sono quelle dello Stato. I sistemi statali sono arretrati e spesso malfunzionanti. E comunque poco attenti alle esigenze dell’utente. Pensati, più che altro, per soddisfare delle esigenze istituzionali. È un po’ come quando si devono compilare moduli, di assurda complessità, su cui occorre ripetere all’infinito la prospettazione degli stessi dati. Questo tipo di complessità è esteso a tutto quello che fa il pubblico. È il motivo per cui non funziona.

Quando guidavo la Treccani ne volli non solo la digitalizzazione della produzione enciclopedica ma dei processi editoriali a monte. Perciò mi rivolsi a una grande società di software che faceva capo a due ex top-manager Olivetti-GE, cresciuti molto proprio fornendo servizi informatici allo Stato. Ebbene: mi proposero soluzioni vecchie di dieci anni. Li mandai via e mi servii di alternative più valide. Ripropongo la vera domanda: perché non c’è, da noi, la generale aspirazione a fare le cose bene e ad imporsi affinché le organizzazioni funzionino?

Secondo me una delle cause principali è la mancanza di buon senso. Il buon senso è una risorsa importante. È quel che conduce ad educare una certa organizzazione ad avere un determinato obiettivo, per esempio la soddisfazione del cliente. Spesso invece la soddisfazione perseguita è quella dell’istituzione, o la comodità degli impiegati. Di qui questa drammatica carenza di adeguamento all’evoluzione dei costumi. Molti dimenticano che digitalizzazione vuol dire H24. Abbiamo imparato da Amazon che bastano 24 ore per consegnare qualsiasi cosa ovunque e adesso riscontriamo, servendoci del food delivery, che alcune consegne si fanno in mezz’ora. Tutto quello che è tecnologico è automatico. Non c’è da inventare sempre cose nuove. Quindi se niente sembra funzionare, in particolare nell’ambito pubblico, è per questa patologica mancanza di buon senso. Fare cose semplici da usare, e che funzionino. Ci vuol tanto?

Se dipendesse da me porrei questo problema – il buon senso e la focalizzazione al risultato – al centro dell’educazione scolastica. Mentre oggi le scuole insegnano molte cose inutili o quasi per la vita. Dovrebbero insegnare il giusto atteggiamento da assumere verso il lavoro. Il buon senso nell’operatività, l’orientamento al risultato. Il valore del made in Italy. Farei di questi temi i cardini dell’educazione scolastica, affiancandoli ai temi classici. Divina commedia e buon senso.