Pd: Verini, 'grazie a cittadini, dal 2xmille oltre 7mln in anno difficile'

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Circa 500mila cittadini hanno scelto di devolvere il 2 per mille della propria dichiarazione dei redditi al Partito democratico, cui sono stati destinati 7,4 milioni di euro. Li ringraziamo tutti. E’ un traguardo importante perché conferma come il PD sia sostenuto dai cittadini e dai propri elettori”. Così Walter Verini, tesoriere del Pd.

“Non si tratta certamente di una gara, tuttavia è fondamentale constatare che il PD, non solo è di gran lunga il partito più sostenuto, ma ottiene, ancora una volta circa il 40% delle sottoscrizioni dei cittadini che hanno devoluto il 2 per mille a un partito politico -aggiunge-. Questo sostegno è fondamentale perché il PD vive di questo, del contributo mensile degli eletti e del tesseramento, tanto più in questa stagione dove eventi come le Feste dell’Unità, che rappresentano una forma di partecipazione e finanziamento, non si sono potuti tenere nelle forme tradizionali".

"Questo risultato carica il PD di una grande responsabilità quella cioè di impegnarci sempre di più per una politica trasparente, per un partito aperto alla società, in grado di rispondere quotidianamente ai bisogni del Paese”, conclude Verini.