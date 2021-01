Milano: Lupi si chiama fuori, 'non sarò io il candidato'

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Candidato sindaco del centrodestra a Milano? "Non sono io". Maurizio Lupi si chiama fuori dalla corsa per Palazzo Marino dopo che il suo nome per settimane è girato negli ambienti politici meneghini. Ospite di una trasmissione Telelombardia, il presidente di “Noi con l'Italia” ed ex Ministro delle Infrastrutture ha detto: “Cerchiamo il candidato migliore ma non sono io”.

Nella stessa trasmissione, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, ha detto che "non c'è fretta, il nome di Gabriele Albertini fu trovato 35 giorni prima delle elezioni".