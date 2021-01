Mafia: legale Contrada, 'Corte non ha dato esecuzione a sentenza Strasburgo'**

Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - "Aspettiamo di leggere le motivazioni per un esame più approfondito, ma è evidente fin d'ora che la Corte di legittimità non ha dato esecuzione alla sentenza di Strasburgo, secondo cui Bruno Contrada non andava né processato, né condannato". Lo dice l'avvocato Stefano Giordano, legale di Contrada. "Ora la palla passa nuovamente alla Corte d'Appello palermitana. Ma - comunque andrà a finire la vicenda - è probabile che il dottor Contrada non vedrà mai un centesimo di quanto gli spetta, considerate la sua età e le sue condizioni di salute e la lunghezza dei tempi processuali".