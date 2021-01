Capitani Generosi

Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica oggi confluita in EssilorLuxottica, è uno degli imprenditori italiani più importanti non solo per capitali e ricchezza. Partito dal nulla (il padre infatti era un fruttivendolo pugliese, scomparso prima della nascita dell’ultimo figlio), Leonardo, che porta il suo nome, oggi è l’azionista più ricco della Borsa Italiana A 15 anni trova il suo primo impiego nella Johnson, una fabbrica specializzata in coppe e medaglie che esiste ancora oggi. Nel 1958 Leonardo Del Vecchio ha 23 anni e apre ad Agordo una piccola bottega per la produzione di montature per occhiali che diventa in breve tempo la Luxottica S.a.s, con 14 dipendenti e molte ambizioni. Nel 1971 Leonardo Del Vecchio decide di non produrre più componenti per altre aziende, ma di dedicarsi solo alla creazione e alla vendita di occhiali. Dieci anni dopo Luxottica è un’azienda internazionale e alla fine degli anni Novanta acquisisce RayBan. Nel Febbraio 2017 inizia ad accordarsi con la società francesce Essilor da cui nascerà EssilorLuxottica nel 2018, il più grande gruppo di occhialeria in Europa. Leonardo Del Vecchio ha iniziato da subito a dare alla propria azienda la struttura di una multinazionale, creando un proprio brand per poi quotarsi in Borsa e acquisire le aziende del settore. L’imprenditore ha sempre lavorato duramente e soprattutto può vantarsi di non aver mai licenziato neanche un lavoratore. Questa attenzione ai dipendenti come forze vitali dell’impresa è divenuto un obiettivo strategico ed evolutivo soprattutto nel periodo della pandemia, con un incremento dei salari e il sistematico miglioramento delle condizioni di lavoro, di assistenza e di comunicazione nell’impresa in una sorta di recovery quotidiano che è di fatto un lungimirante ri-posizionamento strategico dell azienda nel suo complesso. Del Vecchio non si limita a donare, ma si occupa in modo costante delle problematiche inerenti la governance delle istituzioni che sostengono il percorso stesso del donare. L’aspetto più interessante e stimolante è che questo capitano coraggioso non è un navigatore solitario nel mondo della filantropia italiana. Il suo modo di agire richiama nelle intenzione e nelle pratica quello di Isabella Seràgnoli, grande imprenditrice su scala multinazionale e grande filantropa, non solo per vocazione, ma per acquisizione di consapevolezza e di conoscenza acquisita in un operare a flusso continuo. «Le capacità naturali si sviluppano nel corso della vita - scrive nel testo della sua Lectio magistralis all’Università di Bologna - nel mio caso imparando a capire che il modo migliore per preservare i privilegi non è quello di difenderli, ma è quello di condividerli, e che per farlo bisogna prendersi cura dell’Altro, cosa né ovvia né semplice»