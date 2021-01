Industria: Ucimu, in quarto trimestre 2020 ordini macchine utensili -18% (2)

(Adnkronos) - Il 2020, continua Colombo, "è stato indubbiamente complesso ma siamo fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, la situazione migliorerà. Misure governative di incentivo alla sostituzione dei macchinari obsoleti e alla transizione 4.0, disponibilità dei vaccini, insieme alla presenza di due importantissimi eventi fieristici sul territorio italiano quali, Lamiera ed Emo Milano 2021, entrambi ospitati a Fieramilano Rho, fanno ben sperare circa l’andamento di questo nuovo anno”.

Per la presidente di Ucimu "sul fronte interno le misure previste dal piano Transizione 4.0 inserito nella Legge di Bilancio 2021 sono un ottimo incentivo alla ripresa, in Italia, degli investimenti in nuove tecnologie, digitali e non. Ora ciò che è fondamentale è una comunicazione adeguata alle imprese, affinché conoscano criteri, tecnicalità e opportunità delle misure contenute nel provvedimento così da poterle sfruttare al meglio, senza tralasciare l’aspetto centrale della formazione 4.0”.