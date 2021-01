Governo: Serracchiani, 'serve esecutivo solido, abbiamo poco tempo'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo poco tempo per capire se riusciamo a costruire questa maggioranza politica e avere un governo più solido: questa è la responsabilità che ci siamo assunti e il compito che stiamo svolgendo in queste ore così delicate. Se questo non sarà possibile, ne trarrà le conseguenze il presidente della Repubblica. Se non si forma un Governo in Parlamento l'unica alternativa è il voto". Lo ha detto oggi a Radio InBlu la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

Al presidente del Consiglio, ha spiegato Serracchiani "il Pd chiede maggiore condivisione, una maggiore capacità di prendere le decisioni per tempo e non lasciare che le situazioni si sedimentino", perché "Conte ha dato prova di sicurezza in momenti difficili ma anche la tendenza ad accentrare troppo nelle proprie mani le decisioni".

Molte istanze di Iv erano anche del Pd ma, ha detto Serracchiani "per ottenere quei risultati, far cadere il governo è l'ultima delle soluzioni". Per la vicepresidente dem invece "bisognava continuare a insistere nella mediazione".