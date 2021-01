Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Caro Goffredo Bettini, in che modo il voto a due partiti europeisti è inessenziale per la vittoria degli europeisti? Avete una ben strana idea di democrazia. Chi non è con voi, è di destra. Noi non stiamo governando con gli alleati di Salvini e il Presidente del Consiglio di quel governo, tu sì". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.