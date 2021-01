Giustizia: Cucca (Iv), 'da Bonafede ancora nulla, al momento su relazione resta il no'

Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Per il momento, uno stato dell'arte ancora non c'è". Il vice presidente del gruppo di Iv al Senato Giuseppe Cucca, componente della commissione Giustizia di palazzo Madama, non vede alcun passo in avanti sulla questione della relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla quale Matteo Renzi ha anticipato il no del suo partito.

"Siamo in attesa di vedere la relazione. Fino a stamattina non abbiamo avuto nulla. La nostra posizione è chiara. Sul Recovery fund ci sono delle cose che non condivido, l'ho detto. Ma prima bisogna leggerla la relazione", spiega Cucca all'Adnkronos sottolineando che al momento la posizione di Italia viva è quella data da Renzi: "Assolutamente sì".

La relazione Bonafede può essere un tema esplosivo per i rapporti già tesi tra gli ex alleati di governo? "Esplosivo no, ma non spetta a me dirlo. Sarà il Gruppo a decidere. Vediamo", chiarisce ancora Cucca.