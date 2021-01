Deloitte e Two Hundred siglano un accordo per supportare startup e pmi innovative

Un team dedicato di consulenti supporterà le aziende nell'assessment della propria documentazione ai fini dello sviluppo di campagne di raccolta fondi: Officine Innovazione, mette a disposizione le proprie esperienze professionali, maturate nel corso degli anni come player di riferimento nell’ecosistema di innovazione del Paese, per supportare le società tecnologiche e innovative che intendono promuovere su 200crowd.com la raccolta di investimenti necessari per avviare le proprie attività.

Saranno quattro le tipologie di servizi che Officine Innovazione offrirà alle startup e le PMI innovative di Two Hundred e tra le quali potranno scegliere in relazioni alle proprie necessità: dalla revisione del business plan per assicurarne la sostenibilità economico-finanziaria, alla definizione del piano di marketing e la valutazione preliminare del valore dell’impresa, fino alla preparazione della documentazione necessaria per la campagna, come l’investor e il pitch deck.

Le startup e le PMI innovative di Two Hundred che desiderano avviare questo percorso potranno contare sulla formazione e il supporto gratuito da parte di un team di professionisti Deloitte dalle competenze multidisciplinari e una seniority consolidata nello sviluppo di strategie di innovazione e nuovi servizi, che le aiuterà a comprendere le dinamiche del mercato e le competenze necessarie per sviluppare un’azienda innovativa di successo.

La collaborazione permetterà inoltre alle startup e PMI di accedere al più ampio network di Deloitte in grado di supportare il loro sviluppo a 360°: dai servizi professionali tradizionali fino all’accesso all’innovation ecosystem composto da acceleratori, incubatori, aziende, istituti di ricerca e venture capital garantendo lo slancio necessario per la loro crescita.

“Tra gli strumenti di finanza alternativa a disposizione, il crowdfunding rappresenta un’ottima opportunità per startup e PMI per diversificare la propria ricerca di liquidità, soprattutto in un momento in cui il sistema bancario e le fonti tradizionali sono particolarmente sotto pressione a causa dell’attuale scenario di emergenza. La collaborazione con 200Crowd, una tra le piattaforme più importanti a livello nazionale e con maggiore esperienza, rappresenta un tassello fondamentale per Officine Innovazione nel percorso di accompagnamento alla crescita di startup e PMI, attori chiave per il nostro sistema Paese” afferma Marco Perrone, Director di Deloitte Officine Innovazione.

"Da sempre la nostra vocazione, come piattaforma, è di mettere in contatto i diversi attori di questo mercato. Oggi, grazie a questa collaborazione, diamo maggiore consistenza alle offerte presenti sul nostro portale a vantaggio sia delle aziende che degli investitori, fornendo un pacchetto di servizi studiato ad hoc per le esigenze del mercato e con il supporto di una delle realtà di consulenza più importanti a livello mondiale" afferma Matteo Masserdotti, CEO e Founder di Two Hundred.