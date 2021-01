Roma: Di Maio, 'da Raggi proposta di buon senso, governo dia segnale'**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Condivido pienamente la proposta di Virginia Raggi di aprire un tavolo interistituzionale per discutere della riforma dei poteri per Roma Capitale. È una proposta di buon senso, opportuna e che mi auguro raccolgano positivamente tutte le forze politiche. Credo che il governo debba dare un segnale di apertura in questo senso, Roma è la capitale d’Italia, il M5S con la giunta Raggi ha portato avanti un lavoro straordinario in questi anni ed ora è necessario mettere in moto un processo che offra a Roma le condizioni per poter completare la fase di rinnovamento avviato dal MoVimento 5 Stelle”. Così in una nota il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio.