Musica: da Ed Sheeran a Elton John, le star britanniche contro governo**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - I principali musicisti del Regno Unito, tra cui Ed Sheeran, Elton John e Liam Gallagher, hanno firmato una lettera in cui si afferma che l'accordo Brexit del governo britannico ha profondamente deluso gli artisti del paese. Nella lettera aperta, pubblicata da The Times, il gruppo critica la fine della libera circolazione per le band itineranti. Suggerisce inoltre che i costi e la burocrazia derivanti dal nuovo sistema renderanno il tour "impraticabile", in particolare per i musicisti emergenti.

Dopo il culmine del periodo di transizione Brexit, ai lavoratori non è più garantito il viaggio senza visto e potrebbe essere necessario richiedere permessi di lavoro aggiuntivi per prestazioni in alcuni paesi. Come riportato da Deadline la scorsa settimana, il governo del Regno Unito e l'UE sono bloccati in una guerra di dinieghi su chi sia la colpa della situazione. La pressione è aumentata affinché le due parti concordino un'esenzione per gli artisti, ma questo deve ancora essere raggiunto.