Milano: Sala, 'nuova mappa metro con tracciato M4, presto prime fermate'

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - "La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete non solo racconta l'evoluzione della città attraverso il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, ma testimonia la volontà di connettere i quartieri e le aree fuori città, rendendo gli spostamenti interni e in entrata e in uscita da Milano più sostenibili". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando la nuova mappa su Facebook. "Nel nuovo disegno della rete Atm, sono indicate le linee suburbane che collegano a Milano i cittadini della regione e della città metropolitana ed è finalmente visibile l'intero tracciato della linea M4 che presto vedrà aprire le prime fermate: i lavori sono stati l’occasione per realizzare sistemazioni superficiali che renderanno sempre più accoglienti i vari punti della città in corrispondenza delle fermate", aggiunge.

"Grazie al rinnovamento della flotta dei bus urbani - tutti elettrici entro il 2030 - e al prolungamento della linea M1 fino a Baggio e della linea M5 fino a Monza e Brianza, intendiamo vincere la sfida dell'interconnessione green di Milano, tra quartieri e comuni", afferma.