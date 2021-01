Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Stupore per il voto di fiducia dell'ormai ex berlusconiana di ferro Maria Rosaria Rossi? "No, non per me. Forse sono l’unica che ieri non si è meravigliata. Avevo un idea...". Così Renata Polverini, intercettata al suo arrivo alla Camera. A chi le domanda come mai si aspettasse lo strappo di Rossi, "coltivavo un'idea per delle ragioni, ma so tenerle riservate", risponde.