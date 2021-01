Governo: Comincini (Iv), 'se no ricucitura, non mi collocherei all'opposizione'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Resto dell’avviso che una ricucitura tra Italia Viva e la maggioranza, con un patto di legislatura, sia importante e vada ricercata con tutte le forze, ma se non si realizzasse, io non mi collocherei all’opposizione". Lo scrive Luigi Comincini di Italia Viva in un lungo post su Fb.

"Questa sera sono molto, molto deluso. Probabilmente, da quello che registro, il mio sforzo di trovare una riconciliazione non ha moltissime chance. Spero non sia stato vano il mio impegno e l’onestà e la limpidezza con le quali lo ho condotto".