Governo: Bettini, 'Conte uomo libero, con lui c'è un feeling anche scherzoso '

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Conte è un uomo tenace, gli danno ragione per sfinimento, molto semplice, molto umano, piacevole e libero. E questo dà molto fastidio, perchè non risponde a nessun potere". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.

"Io ho un feeling con lui, mio padre era avvocato, lui è avvocato -ha spiegato il dirigente del Pd-. Se siamo amici? Non mi posso permettere, lui è il presidente del Consiglio, io un dirigente libero, non posso ipotecare il suo giudizio e il suo sentimento. Da parte mia c'è un senso di amicizia, un piacevole rapporto che è diventato un pò scherzoso e praticato in territori fuori dalla politica".

se si vota? Avvoxcato on creod, si e conquistato una popolarità. Ha fatto ino al pol a Camera e Senato, fors ela cosa culturalmete che mi ha colpito di piu, la p eil masismo distanza dal populismo.