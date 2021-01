Elezioni Federazione Italiana Rugby, le più importanti società venete appoggiano Innocenti alla presidenza

(Adnkronos) - Le più importanti società venete di rugby sono scese in campo per sostenere ufficialmente la candidatura alla carica di Presidente della Federugby di Marzio Innocenti. Dal club Petrarca Rugby, al Rugby Rovigo Delta, dal Mogliano Rugby, al Verona Rugby e i Rangers Vicenza Rugby, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno firmato singolarmente la lettera a sostegno della sua candidatura, a firma dei rispettivi presidenti, in vista dell’Assemblea Generale Ordinaria elettiva della Federazione Italiana Rugby per il quadriennio Olimpico 2021-2024, convocata il 13 marzo presso gli spazi della Nuova Fiera di Roma.