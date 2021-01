Coronavirus: da Comune Milano 5 mln per 'ammortizzare' licenziamenti

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Nel 2021 il Comune di Milano con un bando metterà a disposizione 5 milioni di euro ancora disponibili del fondo di mutuo soccorso per la pandemia di Covid19 "come ammortizzatore" per gli eventuali licenziamenti che dovessero verificarsi dopo il 31 marzo, termine dello stato di emergenza.

Nell’anno della pandemia, Milano ha erogato 10 milioni di euro per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di attività di vicinato, imprese sociali e start up. Negli ultimi otto anni ammontano a oltre 45 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’amministrazione che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di 1.392 imprese, oltre al sostegno di attività in difficoltà come nel caso dei negozi che hanno subito un impatto dai cantieri. I dati sono stati presentati questa mattina dall’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, nel corso della conferenza stampa on line in cui sono stati illustrati i principali interventi a sostegno delle imprese durante l’emergenza Covid-19.

"La strategia dell’amministrazione per il sostegno all’impresa ha puntato sul sostegno alle realtà esistenti, in particolare le imprese di prossimità e vicinato, con una forte attenzione a quelle ad impatto sociale nei quartieri. I prossimi mesi - ha detto - saranno ancora caratterizzati da una grande sofferenza economica e sociale e dobbiamo orientare tutte le risorse disponibili, comprese quelle che arriveranno dall’Unione europea, per accompagnare il tessuto economico e sociale cittadino. Per far questo, metteremo presto a disposizione nuovi bandi in favore dell’occupazione e stiamo elaborando un programma ampio di economia civile a sostegno dei quartieri e del loro tessuto economico".