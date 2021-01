Angelos Papadimitriou lascia la carica di co-ceo di Pirelli

Pirelli comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha condiviso l’intenzione di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generale co-CEO Angelos Papadimitriou.

In particolare, l’ing. Papadimitriou ha condiviso l’intenzione di voler valutare un proprio percorso professionale con leve imprenditoriali in coerenza con l’esperienza maturata negli anni e ha espresso la volontà di continuare a supportare Pirelli mantenendo la carica di Consigliere e componente del Comitato Strategie.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta del Vice Presidente Esecutivo e CEO di affidare ad interim allo stesso Vice Presidente Esecutivo e CEO la responsabilità della direzione generale co-CEO.

Il Vice Presidente Esecutivo e CEO ha comunicato al Consiglio di Amministrazione l’intenzione di avviare da subito il processo per individuare una figura sul mercato che possa supportare l’execution del prossimo Piano Strategico, con una valorizzazione del management interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso un sincero ringraziamento all’ing. Papadimitriou per il contributo dato in questi mesi ed esaminerà termini e condizioni di risoluzione del suo rapporto di lavoro in una riunione che verrà convocata nei prossimi giorni. A seguito della relativa approvazione, ne sarà data comunicazione al mercato.

Il Vice Presidente Esecutivo e CEO Marco Tronchetti Provera ha dichiarato “Ringrazio l’ing. Papadimitriou per l’impegno profuso in questi mesi di intensa attività di impostazione del Piano Strategico. L’ing. Papadimitriou ha confermato le positive caratteristiche personali e le ottime competenze professionali che avevano portato al suo ingresso in Pirelli. Con l’ing. Papadimitriou ho avviato preliminari colloqui per valutare a livello di Camfin lo sviluppo insieme di nuove iniziative di investimento anche tenuto conto del percorso in chiave private equity avviato da Camfin stessa”.

L’ing. Papadimitriou ha dichiarato: “Dopo mesi di intenso lavoro, nelle prossime settimane avrà termine il mio ruolo manageriale in Pirelli, società con un ottimo management, ben al di sopra dello standard di mercato, con una strategia chiara e vincente. Continuerò a rimanere vicino a Pirelli mantenendo il mio ruolo in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Strategie. In questi mesi ho inoltre sviluppato una positiva relazione personale e professionale con il dott. Tronchetti, con il quale abbiamo avviato preliminari colloqui per valutare insieme lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali”.