Stellantis: Tavares, vogliamo gruppo sia più grande che grosso

Roma, 19 gen. -(Adnkronos) - "La fusione che ha dato vita a Stellantis non è una mossa difensiva" anche perché ora "puntiamo all'eccellenza non ad un aspetto dimensionale, vogliamo che Stellantis sia più grande che grossa". Lo ha affermato il ceo di Stellantis Carlos Tavares nella prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa. I due gruppi originari, ha ricordato, "vevano già una ampia base, con vendite in 130 mercati, leader in almeno 3 regioni e una grande presenza in ricerca e sviluppo". Tavares ha ricordato come Stellantis abbia un margine operativo lordo per 12 miliardi e al 7% con un flusso cassa libero per circa 5 miliardi". Elementi che - ha evidenziato - "sono un ottimo inizio per questa fusione".