Stellantis: Tavares, 'Alfa e Maserati brand di valore, vogliamo sostenerne rilancio'**

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - "Il piano strategico di Stellantis non è stato ancora predisposto" quindi sulle prossime scelte per Maserati e Alfa "è prematuro" fare valutazioni: "in ogni caso va riconosciuto il valore altissimo di questi due brand: ora dobbiamo fare valutazioni su come sostenere la loro crescita redditizia". Lo ha affermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in conferenza stampa, sottolineando come l'intenzione comunque "è di sostenere il rilancio dei due marchi".