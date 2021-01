Scrittori: Umberto Eco, a 5 anni da scomparsa il 18/2 esce autobiografia intellettuale**

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - In occasione dei 5 anni dalla scomparsa dello scrittore, semiologo e filosofo Umberto Eco (1932-2016), autore internazionalmente noto per il romanzo "Il nome della rosa", esce l'autobiografia intellettuale di uno dei maggiori pensatori del nostro tempo. Il volume si intitola "La filosofia di Umberto Eco" e sarà in libreria dal prossimo 18 febbraio pubblicato da La nave di Teseo (pagine 912, 25 euro), la casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi, che annovera tra i fondatori lo stesso autore di "Apocalittici e integrati" e "Il pendolo di Foucault".

"La filosofia di Umberto Eco" è stato pubblicato nel 2017 in prima edizione in lingua inglese nella prestigiosa collana "Library of Living Philosophers" della casa editrice americana Open Court, fondata nel 1938, in cui, nel tempo, sono usciti volumi dedicati, tra gli altri, a Bertrand Russell, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre e Hilary Putnam.

La formula della collana - anticipa l'Adnkronos - prevede una 'Autobiografia intellettuale' e il contributo critico di una ventina di studiosi, a livello internazionale, e la risposta per ciascuno da parte dell'autore. Eco, unico italiano nella serie, viene presentato al lettore di lingua inglese come "il più interdisciplinare studioso ad oggi e il più ampiamente tradotto". L'edizione italiana è curata da Anna Maria Lorusso professoressa dell'Università di Bologna.