Scrittori: 100 anni fa nasceva Eugenio Corti, celebrazioni dal suo editore Ares

Milano, 19 gen. - (Adnkronos) - Cento anni fa nasceva lo scrittore Eugenio Corti (21 gennaio 1921 - 4 febbraio 2014): sono diverse le iniziative in programma per Ares, la casa editrice milanese con cui pubblicò nel 1983 la grande saga del "Cavallo rosso", il suo capolavoro, e che da allora ha pubblicato tutte le opere dell'autore brianteo.

In primavera usciranno per Ares gli inediti "Diari di guerra e di pace" (a cura di Vanda Corti): un’opera che getta nuova luce sul cantiere profondo della scrittura di Corti. Stilati dallo scrittore nel corso del secondo conflitto mondiale e subito dopo, raccolti in diciassette quaderni conservati dalla moglie Vanda e ora proposti nella loro integralità, questi diari coprono un arco temporale che va dal 18 novembre 1940 al 22 novembre 1949. C’è l’esperienza terribile che un giovane uomo ha fatto della guerra: gli ideali alla partenza, il viaggio interminabile, il fronte del Don, il martirio della ritirata. E, dopo l’8 settembre, la fuga verso sud e la battaglia insieme agli Alleati per combattere i tedeschi sul fronte adriatico. E contengono la genesi della sua vocazione di scrittore e la sua maturazione umana, il passaggio dall’idealità giovanile alla serietà dell’impegno di chi è passato attraverso il fuoco.

Nel corso del 2021 verrà proposta sui social della casa editrice una serie di presentazioni per riscoprire i singoli libri di Corti: il ciclo di incontri è a cura di Dario Romano, giovane studioso dell’opera cortiana. Si partirà proprio il giorno dell’anniversario, giovedì 21 gennaio alle ore 21 con una diretta sulla pagina Facebook Ares: interverranno l’editore Cesare Cavalleri, e Paola Scaglione, studiosa e biografa di Eugenio Corti.