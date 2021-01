Scrittori: 100 anni fa nasceva Eugenio Corti, celebrazioni dal suo editore Ares (2)

(Adnkronos) - Entro la fine del 2021 Ares renderà disponibile in e-book l’intera opera di Eugenio Corti. Per adesso si possono trovare in edizione digitale: "Il cavallo rosso", "I più non ritornano", "Processo e morte di Stalin", "Catone l’antico", "'Voglio il tuo amore' - Lettere a Vanda 1947-1951", "'Io ritornerò'. Lettere dalla Russia 1942-1943".

Lo scrittore e giornalista Cesare Cavalleri, direttore della Ares, ricorda: "Sono stato, nel 1983, il primo editore del Cavallo rosso, che da allora non ha smesso di galoppare fino alla trentaquattresima edizione. Perché tanti lettori, tante traduzioni, persino in Giappone? La risposta è semplice: Il cavallo rosso è un vero romanzo, un romanzo vero. La letteratura italiana del Novecento, così ricca di grandi poeti, è invece povera di romanzieri. Rassegnati da anni (da decenni, ormai) a considerare romanzi certe brevi storie sull’adolescenza dell’autore, o piccoli episodi (evenemenziali) intorno ai quali costruire qualcosa che giustifichi le 160 o 192 pagine in corpo 12, insomma, a considerare romanzi certi racconti che restano panna anche se energicamente montata, finalmente leggiamo un vero romanzo, vero per le dimensioni esatte della storia che racconta, vero per il linguaggio vittoriosamente semplice dopo il corpo a corpo dello scrittore con le parole per farle aderire esattamente al pensiero. Ma Il cavallo rosso è anche un romanzo vero perché affronta con umiltà, ma senza complessi, la verità: la verità della storia, la verità della vita".

Eugenio Corti è stato un maestro fuori d’ogni gruppo o scuola. Con l’epopea del "Cavallo rosso" ha mostrato che anche la letteratura italiana può vantare il "passo lungo" di un Tolstoj o di un Dostoevskij. Le sue opere di narrativa sono, oltre al "Cavallo rosso" (giunto alla 34esima edizione e tradotto in otto lingue, tra cui il giapponese): "I più non ritornano", "Gli ultimi soldati del re", "Il Medioevo e altri racconti" e i "romanzi per immagini" "Catone l’antico", "La terra dell’indio" e "L’isola del Paradiso". I suoi saggi sono raccolti nel "Fumo nel tempio"; è inoltre autore della tragedia "Processo e morte di Stalin". Postumi sono usciti: "'Io ritornerò'. Lettere dalla Russia 1942-1943", "Il ricordo diventa poesia - Dai Diari (1940-1948)" e "'Voglio il tuo amore' - Lettere a Vanda 1947-1951". Alle opere di Corti è dedicato il volume intervista "Parole scolpite (I giorni e l’opera di Eugenio Corti)" di Paola Scaglione. Presenza di Eugenio Corti raccoglie i principali contributi critici internazionali sull’opera dello scrittore. Tutte le opere di Eugenio Corti sono pubblicate dalle Edizioni Ares.