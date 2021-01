Macaluso: Mannino, 'mi fu molto vicino dopo il mio arresto, spesso ero d'accordo con lui'** (3)

(Adnkronos) - "Con Macaluso ho avuto un rapporto di amicizia stabilito agli inizi degli anni Sessanta quando egli era un importante dirigente del Partito comunista che aveva guidato le lotte sindacali e sociali particolarmente negli anni 50, in quei due campi delicati che erano le miniere da una parte e il feudo dall'altra parte - racconta ancora Calogero Mannino - Da dirigente politico Macaluso non ha esitato a concepire disegni di ribaltamento della Democrazia cristiana, come nella vicenda del 'milazzismo'. La sua linea di fondo era quella del Partito comunista e soprattutto della linea di Togliatti".

"Di Togliatti ripeteva il forte realismo accanto a una saldezza di principi e di metodo marxista - prosegue l'ex ministro - Macaluso in una circostanza molto difficile della sua vita, caratterizzata da un delicato problema di salute, aveva trovato il modo di irrobustire la sua cultura, la sua formazione umanistica prima ancora che politica. Era un tempo in cui un comunista della tempra di Emanuele Macaluso poteva avere amicizie anche con democristiani. Non ho bisogno di ricordare altri, ma con me sin dai primi anni Sessanta ha stabilito una consuetudine di amicizia che ha soprattutto praticato in una fase difficile della mia vita". (di Elvira Terranova)