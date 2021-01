Macaluso: Folena, 'piangiamo grande protagonista della Sinistra, perdita grandissima'

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "Una perdita grandissima, cento anni dopo la nascita del PCI. Ha scritto la storia del PCI e dell’Unità. È stato protagonista delle lotte per il riscatto della Sicilia. E’ stato parte attiva e dirigente di una battaglia politica dentro la sinistra, accentuatasi dopo la scomparsa di Enrico Berlinguer, e abbiamo avuto divergenze. Quando ero segretario della FGCI dopo l’inizio di una rubrica sull’Unità che chiamai "Terra di nessuno", Emanuele Macaluso aprì una rubrica chiamata "Terra di tutti", in aperta polemica e criticando la FGCI per un atteggiamento minoritario...e poi sono venute anche le dure battaglie politiche fra di noi nel PCI-PDS siciliano". Con queste parole Pietro Folena ricorda Emanuele Macaluso. Folena è stato dal 1988 segretario regionale in Sicilia del PCI prima e del Partito Democratico della Sinistra poi, promuovendo la primavera di Palermo e la grande mobilitazione civile antimafia dopo gli assassinii di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Nel 1995 assunse l'incarico di responsabile giustizia del PDS - che mantiene poi nei DS -, e successivamente di tutto il settore sicurezza, forze armate, problemi dello stato, entrando a far parte della Commissione Bicamerale per la riforma costituzionale presieduta da Massimo D'Alema.

"Macaluso si è battuto per un’identità socialista del Partito nato dopo la svolta, e negli ultimi anni ha difeso con orgoglio i valori di sinistra, di fronte a una politica senz’anima e senza nerbo - ha aggiunto Folena - Ho condiviso molto i suoi scritti recenti. Era una penna finissima, talvolta tagliente, acuta e logica nei ragionamenti. Ricordo le sue parole in Piazza Santi Apostoli qualche mese ai funerali di Rossana Rossanda". E conclude: "Oggi piangiamo un grande protagonista della sinistra e della storia repubblicana".