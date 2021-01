Roma, 19 gen (Adnkronos) - L'aula del Senato, dopo la richiesta del presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Emanuele Macaluso. "Sicuramente fisseremo una giornata per poterlo commemorare qui in Senato", ha poi specificato la presidente Elisabetta Casellati.