Governo: Romani, 'Idea-Cambiamo vota no, Italia non ha bisogno di maggioranza precaria'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "In un momento in cui sarebbe necessario ridisegnare l'assetto socio-economico del Paese e contemporaneamente fronteggiare l"emergenza sanitaria non è più sufficiente avere un governo con una maggioranza così precaria e una maggioranza addirittura minoritaria in una delle due assemblee elettive del Paese". Lo ha affermato Paolo Romani, di 'Cambiamo' in dichiarazione di voto al Senato annunciando il voto contrario della componente Idea-Cambiamo.