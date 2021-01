Roma, 19 gen (Adnkronos) - Conte "ha cambiato la terza maggioranza in tre anni. Ha governato con Salvini, so che oggi è il punto di riferimento del progressismo ma ha firmato i decreti Salvini. Poi è diventato europeista e ora si appresta a cambiare la terza maggioranza diversa". Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato.